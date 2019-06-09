وبدت إيطاليا في طريقها لخسارة مباراتها أمام أستراليا بهدف سجلته سامانثا كير بعدما تابعت ركلة جزاء سددتها بنفسها وصدتها الحارسة لاورا جولياني (22).

لكن لاعبة يوفنتوس باربارا بونانسيا فرضت نفسها نجمة اللقاء بإدراكها التعادل في الدقيقة 56 بعد خطأ فادح من المدافعة الأسترالية كلير بولكينغهورن.

واعتقدت الإيطاليات أنهن سجلن هدف التقدم قبل 9 دقائق على نهاية الوقت حين وجدت دانييلا ساباتينو طريقها الى الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قالت بونانسيا كلمتها بتسجيلها هدفاً قاتلاً للأوروبيات من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، واضعة بلادها في صدارة المجموعة مؤقتاً بانتظار المباراة الثانية بين البرازيل، وجامايكا في غرونوبل.