وسجلت كريستيانا جيريلي (12 من ركلة جزاء و25 و46) وأورورا غالي (71 و81) الأهداف.

وكانت إيطاليا تغلبت في الجولة الأولى على أستراليا (2-1) التي عوضت في الجولة الثانية وحولت تخلفها الخميس أمام البرازيل بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2.

وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكلّ من البرازيل وأستراليا، ولا شيء لجامايكا التي سقطت في الجولة الأولى أمام سيدات البرازيل بثلاثية بيضاء.

ولحقت إيطاليا بفرنسا (المجموعة الأولى) وألمانيا (الثانية) اللتين جمعت كل منهما ست نقاط من فوزين.

وافتتحت إيطاليا التسجيل من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبته أليسون سوابي ضد بربارة بونانسيا وثبتتها تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر"، ونفذتها كريستيانا جيريلي بنجاح (12).

وفرضت سيدات إيطاليا سيطرة مطلقة على كامل الشوط الأول، وعززن التقدم بهدف ثان لنفس اللاعبة التي تابعت في الشباك الجامايكية كرة وصلتها من ركنية نفذتها جوليانو (25).

ومن الهجمة الأولى في الشوط الثاني، أكملت جيريلي ثلاثيتها بمتابعة رأسية لعرضية جوليانو (46).

وأضافت أورورا غالي، بعد ست دقائق من نزولها بديلة لفالنتينا برغاماسكي، الهدف الرابع (71)، وبعد 10 دقائق تماماً، عززت غالي بالهدف الشخصي الثاني والخامس لإيطاليا اثر كرة بينية من جوليانو (81).

