وتدين ألمانيا بفوزها إلى لاعبة وسط باريس سان جيرمان الفرنسي سارة دابريتس التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 42.

وفضت ألمانيا، بطلة العالم عامي 2003 و2007، الشراكة مع إسبانيا فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط بعدما كانت تغلبت على الصين بالنتيجة ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، فيما تراجع المنتخب الإيبيري إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على جنوب إفريقيا 3-1 السبت أيضا.

وتختتم الجولة الثانية للمجموعة غداً بلقاء الصين مع جنوب إفريقيا، وفي حال تعادلهما ستضمن ألمانيا بلوغها الدور ثمن النهائي.

