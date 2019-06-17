نجحت ألمانيا في تحقيق فوزها الثالث توالياً والذي جاء على حساب جنوب إفريقيا 4-0 الإثنين ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

ولحقت الصين وإسبانيا بسيدات ألمانيا لدور الستة عشر عقب تعادلهما السلبي بلا أهداف.

وتناوب على أهداف ألمانيا الأربعة كلٌّ من ليوبولز ودابريتز وبوب وماغول (14 و29 و40 و58).



ورفعت ألمانيا رصيدها إلى تسع نقاط في الصدارة تاركة المركز الثاني لإسبانيا بفارق الأهداف عن الصين بعد تعادل الأخيرتين في مباراتهما الأخيرة بلا أهداف وبمجموع النقاط (أربع نقاط لكل من إسبانيا والصين).

وضمنت الصين التأهل كإحدى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث بشكل رسمي أيضاً.