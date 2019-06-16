بيان فيفا حول قرصنة beoutQ وعربسات لكأس العالم للسيدات فرنسا 2019

يعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يتم توفير البث غير القانوني لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2019 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة في المملكة العربية السعودية، من خلال قناة القرصنة التلفزيونية المعروفة باسم beoutQ.

ويتوفر البث غير القانوني لقناة beoutQ لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2019 من خلال ترددات قمر عربسات. وبالتالي فإن الفيفا يسعى إلى تعاون عربسات في معالجة انتهاك الملكية الفكرية الخاصة بالفيفا.

وإضافة إلى ذلك يواصل الفيفا دراسة جميع خياراته القانونية لمعالجة البث غير القانوني لقناة beoutQ. وبهذا الصدد يعمل مع عدد من أصحاب الحقوق الذي تعدت قناة beoutQ على حقوقهم.

