وكان المنتخب الإنكليزي قد أقصى السبت في نصف النهائي الأول، المنتخب النيوزيلندي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بالتفوق عليه 19-7، ليلحق به أول خسارة في البطولة منذ العام 2007.

وأتى فوز جنوب إفريقيا بفضل النقاط الثلاث لركلة جزاء نفذها بولارد بنجاح قبل أربع دقائق من نهاية المباراة في يوكوهاما، بعدما بدت المباراة متجهة إلى الوقت الإضافي في ظل تعادل المنتخبين بنتيجة 16-16.

وقال مدرب جنوب إفريقيا راسي إراسموس بعد الفوز "نحن في نهائي كأس العالم... لكن هذا (بلوغ النهائي) هو نصف الطريق فقط. نحب أن نفوز" باللقب في المباراة النهائية التي تقام في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتابع "سنلاقي فريقاً إنكليزياً من مستوى راقٍ لكننا الآن في النهائي. حصلنا على فرصتنا وقد نذهب حتى النهاية. لا أحد يعرف".

وسيسعى المنتخب الجنوب إفريقي إلى إحراز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1995 و2007، بينما تلقت ويلز خسارة في نصف النهائي للمرة الثالثة بعد 2011 و1987.

وقال قائد المنتخب الويلزي آلون وين "لم يكن هذا يومنا، لكني ما زلت فخوراً بارتداء هذا القميص وتمثيل كل الناس في هذا الملعب".