يانغين بطل أوقيانوسيا...الضيف المجهول ! December 11, 2019 12:34 2:35 دقيقة سيدشن فريق يانغين بطل أوقيانوسيا أول مشاركة له في كأس العالم للأندية بملاقاة السد القطري المضيف. فريق يانغين الهاوي يبقى عمليا غير مرشح للفوز في المباراة لكنه ورغم ذلك يأمل في الخروج بنتيجة جيدة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة يانغين بطل أوقيانوسيا...الضيف المجهول ! 1:33 دقيقة السد ينهي تحضيراته استعدادا لمباراته الافتتاحية 11:51 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:30 دقيقة فان دايك: قبل المباراة كنا ندرك صعوبة المنافس 1:28 دقيقة كونتي: مؤسف ما حصل معنا ولكن علينا استعادة طاقتنا 0:23 دقيقة نابولي يقيل أنشيلوتي في خطوة مفاجئة 4:01 دقيقة ملخص مباراة أياكس وفالنسيا 3:42 دقيقة ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وبرشلونة 4:08 دقيقة ملخص وأهداف مباراة ليون ولايبزيغ