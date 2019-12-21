هندرسون: "كان يجب أن نفوز بنتيجة أكبر" من قبل beIN SPORTS December 21, 2019 21:16 1:16 دقيقة قال جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنكليزي إنّ فريقه استحق الفوز بنتيجة أكبر من 1-0 على فلامنغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، مشدداً على أهمية مواصلة الانتصارات بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا. ليفربول الإنكليزي جوردان هندرسون -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية 1:16 دقيقة هندرسون: "كان يجب أن نفوز بنتيجة أكبر" 3:42 دقيقة لايبزيغ ينجو من فخ أوغسبورغ وبايرن ينتصر بصعوبة 0:34 دقيقة ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية في قطر 3:51 دقيقة برشلونة يختتم العام بفوز مقنع على ألافيس 5:01 دقيقة مونتيري ينتصر على الهلال بفضل ركلات الترجيح 2:12 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة إيفرتون-أرسنال 0:56 دقيقة الذوادي يزف بشرى سارة بشأن ملاعب مونديال قطر 2022 0:21 دقيقة بطولة إيطاليا: فيورنتينا يقيل مدربه مونتيلا 0:39 دقيقة أنشيلوتي مدرباً جديداً لإيفرتون