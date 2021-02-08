مولر يمتدح الأهلي وجماهيره من قبل beIN SPORTS February 8, 2021 21:06 1:28 دقيقة عبر نجم نادي بايرن ميونيخ توماس مولر عن سروره لبلوغ نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ بعد الفوز على الأهلي المصري 2-0، ممتدحاً المنافس وجماهيره ومتمنياً العودة للعب في كأس العالم قطر 2022. مقابلات الأهلي المصري بايرن ميونيخ توماس مولر كأس العالم 2022 كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة سلتا فيغو يفرض التعادل على أتلتيكو رغم تألق سواريز 2:54 دقيقة الشناوي: يجب أن نتعلم من هذه المباراة 1:28 دقيقة مولر يمتدح الأهلي وجماهيره 0:26 دقيقة كهربا: قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل أوروبا 2:59 دقيقة بايرن ميونيخ ينهي أحلام الأهلي ويتأهل إلى النهائي 0:47 دقيقة مباراة سوسييداد ويونايتد على ملعب يوفي (تقارير) 1:33 دقيقة بشار رسن في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:44 دقيقة وست هام يعلن إلغاء حمراء سوتشيك 0:34 دقيقة بوغبا يغيب لـ"بضعة أسابيع" بحسب سولشار 3:31 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21