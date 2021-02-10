موسيماني: ما فعله كهربا والشحات كان خطأً جماعياً من قبل beIN SPORTS February 10, 2021 13:27 0:47 دقيقة أكد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية فيفا قطر 2020 أن توقيف الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات كان خطأ جماعياً. مقابلات الأهلي المصري بالميراس كأس العالم للأندية بيتسو موسيماني -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة سيزار منبهر بالتطورات الكبيرة التي حصلت في قطر 0:44 دقيقة مدرب بالميراس يؤكد عزم فريقه على الفوز بالبرونزية 0:44 دقيقة الشناوي: الأهلي ينشد الفوز بالميدالية البرونزية 1:15 دقيقة ماتشيرانو يثني على الإجراءات الخاصة بالتنظيم 1:22 دقيقة كاكا سعيد بالعودة التدريجية للجماهير 0:47 دقيقة موسيماني: ما فعله كهربا والشحات كان خطأً جماعياً 0:44 دقيقة نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست 2:47 دقيقة نتس يسقط مجدداً وجاز يواصل تألقه 3:17 دقيقة دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بشق الأنفس 0:43 دقيقة إيطاليا تستضيف مباراة أرسنال وبنفيكا