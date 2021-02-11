موسيماني فخور بأداء لاعبيه من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 19:03 1:27 دقيقة أعرب مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، عن فخره بأداء لاعبيه عقب إحراز فريقه المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ على حساب بالميراس البرازيلي الخميس على استاد المدينة التعليمية. مقابلات الأهلي المصري بالميراس كأس العالم للأندية بيتسو موسيماني كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة موسيماني فخور بأداء لاعبيه 2:03 دقيقة محمد الشناوي حارس الأهلي يشيد برفاقه وبالجماهير 3:02 دقيقة الأهلي المصري يحرز المركز الثالث في الموندياليتو 0:33 دقيقة نيمار يغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال 0:45 دقيقة رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد يعتزم الاستقالة 1:28 دقيقة تشافي يشيد بنجاح قطر في الحد من انتشار كورونا 3:22 دقيقة مواجهة صعبة بين الأهلي وبالميراس على المركز الثالث 2:55 دقيقة تيغريس يتسلّح بالعزيمة لتحقيق لقب تاريخي 3:26 دقيقة بايرن ميونيخ يسعى لإكمال السداسية التاريخية 0:51 دقيقة تسيتسيباس يعبر بصعوبة بالغة إلى الدور الثالث