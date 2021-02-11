مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 21:07 3:00 دقيقة شاهد أبرز لحظات مراسم تتويج فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ الخميس إثر فوزه على تيغريس المكسيكي 1-0 في نهائي البطولة العالمية. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ تيغريس -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة كيميش: "كان عاماً رائعاً" 0:26 دقيقة ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب في الموندياليتو 1:10 دقيقة جينياك: "نشعر بخيبة أمل" 3:00 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية 4:20 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً لكأس العالم للأندية 0:55 دقيقة باولو مالديني في حوار خاص مع beIN SPORTS 3:59 دقيقة الخاطر يتحدّث عن نجاح قطر في استضافة الموندياليتو 0:44 دقيقة لحظات تاريخية للأهلي المصري في مونديال الأندية 1:27 دقيقة موسيماني فخور بأداء لاعبيه 1:20 دقيقة مراسم تتويج لاعبي الأهلي بـ"برونزية" الموندياليتو