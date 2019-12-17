مدرب الهلال: "خسرنا بسبب بعض الأخطاء الصغيرة" من قبل beIN SPORTS December 17, 2019 20:46 1:02 دقيقة قال مدرب الهلال السعودي رازفان لوسيسكو إن فريقه خسر المباراة أمام فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بسبب بعض الأخطاء الصغيرة لافتاً إلى أن فريقه قدم مستوى عالياً في المواجهة. -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة سالم الدوسري: "دفعنا ثمن الأخطاء" 1:02 دقيقة مدرب الهلال: "خسرنا بسبب بعض الأخطاء الصغيرة" 1:17 دقيقة جيزوس: "عانينا للفوز على الهلال" 4:07 دقيقة فلامنغو يهزم الهلال ويبلغ نهائي مونديال الأندية 12:24 دقيقة زيدان قبل الكلاسيكو...سعيد وهادئ ولا يقلقه شيء 1:08 دقيقة الشعباني: "لعبنا مباراة ممتعة" 0:59 دقيقة تشافي غاضب بعد الخسارة القاسية أمام الترجي 6:01 دقيقة الترجي ينهي خامساً في مونديال الأندية 27:01 دقيقة كلوب وميلنر يؤكدان على أهمية الموندياليتو لليفربول 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 16