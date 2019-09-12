وستتم عملية سحب القرعة يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ، لتحديد مسارات البطولة بين الأندية السبعة المشاركة فيها والتي تنطلق في الحادي عشر من ديسمبر المقبل عبر مباراة الافتتاح بين السد بطل الدوري القطري ويينغين من كاليدونيا الجديدة، بطل قارة أوقيانوسيا. وبالإضافة إليهما تأكدت كذلك مشاركة ليفربول بطل أوروبا، ومونتيرّي المكسيكي بطل الكونكاكاف.

