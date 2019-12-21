وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، لكن البرازيلي فيرمينو انبرى ليسجل هدف الفوز الغالي في الشوط الإضافي الأول وتحديداً في الدقيقة 99.

ولعب الفريقان مباراة عالية المستوى سواء من الناحية البدنية أو الفنية، إذ وقف فلامنغو سداً منيعاً أمام هجمات ليفربول، وبادل بطل ليبرتادوريس نظيره بطل أوروبا الهجمات ليخوض الفريقان مباراة ندية كبيرة.

وهذا اللقب الأول لليفربول في الموندياليتو والثاني لإنكلترا بشكل عام بعد مانشستر يونايتد 2008.

وأكمل ليفربول سنة رائعة بعد تتويجه بلقب أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية وسيره المتزن نحو التتويج بلقب البريميرليغ.

تفاصيل وأحداث من مباراة ليفربول وفلامنغو

- نهاية المباراة بفوز ليفربول 1-0 وتتويجه بلقب الموندياليتو للمرة الأولى في تاريخه.

- د 119 البديل الشاب لينكون يضيع فرصة التعادل عندما أرسل الكرة في العلالي.

- ليفربول يحسن إدارة المباراة وهو متقدم، بينما فلامنغو يفقد قوته دفعة واحدة، بعد التأثير النفسي الكبير بتلقيه الهدف.

- د 115 أرنولد ينفذ حرة مباشرة خطيرة جدا يبعدها ألفيش

بداية الشوط الإضافي الثاني

- د 101 دييغو ألفيش ينقذ مرماه من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من محمد صلاح.

- د 99 فيرمينو يسجل هدف التقدم الغالي بعد تمريرة طويلة من هندرسون لساديو مانيه الذي وضعها على طبق من ذهب للبرازيلي.

خسر ليفربول مباراتيه السابقتين أمام الأندية البرازيلية في جميع المسابقات، 3-0 أمام فلامنغو بالذات عام 1981 في نهائي كأس الانتركونتيننتال و1-0 أمام ساو باولو في نهائي كأس العالم للأندية 2005.

- بداية الشوط الإضافي الأول

- نهاية الدقائق التسعين و8 دقائق وقت بدل من ضائع بالتعادل السلبي 0-0 والاتجاه إلى الشوطين الإضافيين.

- د 90+2 جدل كبير بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء نتيجة عرقلة رافيينا لساديو مانيه المنفرد ثم العودة عنها بعد رؤيتها في الفار.

- د 86 دييغو ريباس ينقذ مرماه من هدف محقق حين سدد هندرسون كرة من بعيد.

- عشر دقائق على نهاية المباراة، لا تغيير في النتيجة، لكن جيزوس مدرب فلامنغو يهم بإشراك دييغو ريباس.

- د 69 دبل كيك من غابي غول لكن أليسون يمسك بها بدون مشاكل.

- إيقاعٌ عالٍ جداً من الفريقين، ومعارك فنية وبدنية هائلة تجري في وسط الميدان.

- د 52 غابي غول يرسل تسديدة من وضعية جيدة لكنها تعلو العارضة، ثم يسدد واحدة أدق وأرضية ينقذها أليسون في الرمق الأخير.

- د 47 فيرمينو يضع كرته في القائم بعد مراوغة عالية في أخطر فرص اللقاء حتى الآن، سيناريو واعد جداً للشوط الثاني.

- بداية الشوط الثاني بهجمة برازيلية لم تكتمل.

- فلامنغو ينهي الشوط الأول بأفضلية من حيث السيطرة لكن بدون فرص حقيقية على مرمى ليفربول، الشوط الثاني يعد بالكثير.

- مرت أكثر من نصف ساعة، فلامنغو تسلم زمام الأمور ولكنه يحتاج لمزيد من التكثيف على ما يبدو ليسجل هدفاً أول.

- د 26 هنريكي يهدد مرمى مواطنه أليسون لكن غوميز مدافع الريدز يخرجها بصعوبة.

عدد من جماهير ملعب ستاد خليفة تشجع محمد صلاح بالتأكيد أكثرهم من المصريين المتواجدين في قطر.

- مرور 10 دقائق على بداية المباراة، ليغربول يفرد سيطرته بشكل كبير على الملعب لكن التوفيق غاب عن لاعبيه في الفرص المبكرة التي حصلوا عليها.

- د 06 أرنولد يكرس البداية القوية لليفربول ويرسل صاروخاً كروياً يمر بجانب القائم.

- د 05 صلاح يحضّر للغيني نابي كيتا، مثلما فعلا أمام مونتيري، لكن كيتا لم يحسن وضع الكرة هذه المرة.

- الثانية 40 فيرمينو يضيّع انفراد حقيقي عندما أطاح بالكرة فوق المرمى.

- الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يطلق صافرة بداية اللقاء.

- حضور أكثر من 45 ألف متفرج في ستاد خليفة.

نحو 10 آلاف من جماهير فلامنغو طاروا لأكثر من 16 ساعة من البرازيل إلى الدوحة لدعم فريقها بكل أوتيت من صوت.

الآلاف من جماهير ليفربول جاؤوا قطر من جميع أنحاء العالم، البعض لم يحظ بتذكرة دخول الملعب فذهب لمنطقة الجماهير، والمحظوظ يجلس الآن في ستاد خليفة بانتظار صافرة البداية.

🔴 #ClubWC final team news 🔴



How we line-up this evening 👊 — Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019