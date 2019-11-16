كأس العالم للأندية تحل ضيفة على استوديوهات beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS November 16, 2019 21:53 1:33 دقيقة في إطار جولتها في قطر زارت كأس العالم للأندية مقر قنوات beIN SPORTS، وكانت ضيفة إحدى النشرات الإخبارية. تقارير إخبارية كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة ملخص مباراة قبرص واسكتلندا 1:45 دقيقة إساك يتعرّض للعنصرية في مباراة رومانيا والسويد 0:25 دقيقة السودان وجنوب افريقيا: التغطية الخاصة 0:33 دقيقة إيرلندا الشمالية وهولندا: التغطية الخاصة 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:53 دقيقة تصفيات يورو 2020: ملخص مباراة إسبانيا ومالطا 3:38 دقيقة ملخص مباراة إيطاليا والبوسنة 3:33 دقيقة السويد تحجز بطاقة العبور إلى الـ"يورو" 1:26 دقيقة الكبيّر: "علينا معالجة بعض الأخطاء" 1:36 دقيقة أكرم الهمالي يُشخص خسارة ليبيا أمام تونس