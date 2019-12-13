كأس العالم للأندية: المؤتمر الصحفي لنادي الهلال قبل مواجهة الترجي من قبل beIN SPORTS December 13, 2019 14:06 12:51 دقيقة مقابلات كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 12:51 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الهلال قبل مواجهة الترجي 20:44 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الترجي قبل مواجهة الهلال 0:32 دقيقة رسمياً.. الأهلي يتعاقد مع كهربا في صفقة انتقال حر 0:51 دقيقة السد يؤكد يؤكد غياب عبد العزيز الأنصاري 0:50 دقيقة أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة كأس العالم للسيدات 0:54 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن غياب كومان ثلاث مباريات فقط 0:36 دقيقة راكيتيتش باق في برشلونة حتى نهاية الموسم 0:31 دقيقة رسمياً ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب حتى 2024 11:45 دقيقة موجز الأخبار 0:51 دقيقة بوسطن يتكبد الخسارة الأولى ودونسيتش يواصل التحليق