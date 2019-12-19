فينغر وكلوب يشيدان بقدرات محمد صلاح December 19, 2019 21:52 1:46 دقيقة أشاد الفرنسي أرسين فينغر والألماني يورغن كلوب بقدرات الدولي المصري محمد صلاح ومساهمته في نجاحات فريقه ليفربول الإنكليزي. -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الثامنة 0:51 دقيقة روسيا تقرّر استئناف عقوبة الإيقاف الرياضي 0:49 دقيقة ليفربول يتعاقد رسمياً مع الياباني تاكومي مينامينو 1:23 دقيقة ميامي يلحق بفيلادلفيا خسارة أولى على أرضه 2:49 دقيقة فالفيردي يعترف بأفضلية ريال مدريد 4:18 دقيقة ملخص مباراة فرايبورغ وبايرن ميونيخ 4:34 دقيقة جمال الشريف - الحكم حرم ريال مدريد من ركلتي جزاء 1:55 دقيقة زيدان غير راضٍ عن التعادل 2:02 دقيقة كلوب يتحدّث عن لاعبي الدفاع المصابين 1:00 دقيقة هندرسون: لم نسيطر على المباراة كما يجب