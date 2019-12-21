وأضاف صلاح أن كل شيء في البطولة كان مثالياً له ولرفاقه في ليفربول بداية من التنظيم الناجح، وعبر "الملك المصري" عن أمله في أن يعود مرة أخرى مع منتخب بلاده إلى قطر للمشاركة في مونديال 2022.

وفي سؤال لنجم الفراعنة السابق محمد أبو تريكة محلل قنوات beIN SPORTS لصلاح عن شعوره عقب فوزه بلقب أفضل لاعب في البطولة قال صلاح إنه سعيد بالتأكيد لحصوله على جائزة حاز عليها العديد من نجوم العالم، إلا أنه في النهاية يعتبر هذا اللقب هو نتاج عمل الفريق بأكمله.

وتحدث أبو تريكة مع صلاح سائلاً إياه عن الأهم بالنسبة له هل التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز أم دوري أبطال أوروبا فأجاب صلاح إن كليهما له أهمية كبيرة لليفربول.

