وكتبت الصباح أن عدداً من الجماهير الودادية حّملت مسؤولية إقصاء الفريق من كأس العالم للأندية للمدرب (مهدي النفطي) وأعمدةِ الفريق مثل يحيى جبران ورضا التكناوتي، واعتبرت الصحيفة أن تصرفات بعض اللاعبين لم ترض الجماهير خاصة جبران الذي تلقى بطاقة حمراء والحارسَ التكناوتي الذي لم يستطع التصدي لضربة جزاء واحدة على الأقل، كما نال يحيى عطية الله سيلا من الانتقادات بعد تضييعه لضربة الجزاء ...

وكذلك المدربُ مهدي النفطي حيث أنه وفقا لجماهير الوداد لم يحسن التعامل مع الشوط الثاني للمباراة خاصة بعد تسجيل الوداد لهدفه الأول.

