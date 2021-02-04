وكان تيغريس أونال المكسيكي قد بلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ بفوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لواحد اليوم الخميس ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة العالمية.

