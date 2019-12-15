جماهير مونتيري تخطف الأضواء في كورنيش الدوحة December 15, 2019 12:15 0:40 دقيقة خطفت جماهير مونتيري المكسيكي المشارك في كأس العالم للأندية "قطر 2019"، الأنظار حيث أضفت بألوانها وأهازيجها ولافتاتها حيوية على كورنيش الدوحة. -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة فلامينغو يوثق رحلته من البرازيل وحتى قطر 2:16 دقيقة الآلاف من جماهير ليفربول تسافر لمساندة فريقها 0:40 دقيقة جماهير مونتيري تخطف الأضواء في كورنيش الدوحة 2:04 دقيقة محمد صلاح.. أعاد اكتشاف نفسه مع ليفربول 11:22 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:36 دقيقة فونيس: "حلمنا بمواجهة ليفربول" 1:24 دقيقة الهيدوس: "قدمنا مباراة جيدة لكن .." 1:16 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الأفضل" 1:09 دقيقة أنطونيو محمد: "كنا نعرف صعوبة المباراة"