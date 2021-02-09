جماهير الأهلي فخورة بفريقها رغم الخسارة أمام بايرن من قبل beIN SPORTS February 9, 2021 13:07 3:30 دقيقة عبرت جماهير فريق الأهلي المصري عن سعادتها وتقديرها لأداء لاعبي فريقها أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ في مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز بايرن بهدفين دون رد. تقارير إخبارية الأهلي المصري بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة إدارة بوتافوغو تناشد المشجعين بدعم بناء الفريق 3:17 دقيقة بونو يشيد بتتويج أسود الأطلس بأمم إفريقيا للمحليين 1:29 دقيقة تجربة فريدة عاشتها الجماهير في مدينة لوسيل القطرية 3:44 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 3:11 دقيقة الملكي يسعى للحفاظ على وتيرة الانتصارات 3:30 دقيقة جماهير الأهلي فخورة بفريقها رغم الخسارة أمام بايرن 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:29 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:52 دقيقة ليكرز يتخطّى عقبة ثاندر بصعوبة 0:39 دقيقة نادال يبدّد الشكوك ويعبر إلى الدور الثاني