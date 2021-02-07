تعرف على آخر أخبار مواجهة بالميراس وتيغريس في نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ من قبل beIN SPORTS February 7, 2021 11:40 2:07 دقيقة تعرف على آخر أخبار المواجهة المرتقبة على استاد المدينة التعليمية بين بالميراس البرازيلي وتيغريس المكسيكي اليوم الأحد في نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. تقارير إخبارية بالميراس كأس العالم للأندية تيغريس المكسيكي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة غينيا ثالثة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 5:14 دقيقة مانشستر يونايتد يهدر الفوز أمام إيفرتون 3:13 دقيقة فوز رابع توالياً لليون يمنحه الصدارة مؤقتاً 0:50 دقيقة نيوكاسل يهزم ساوثهامبتون بـ9 لاعبين 0:25 دقيقة مصطفى محمد يقود غلطة سراي لتخطي غريمه فنربهتشة 3:24 دقيقة يوفنتوس يحسم معركته أمام روما 3:56 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب هويسكا بفضل ثنائية فاران 3:36 دقيقة أرسنال يتعثر في "فيلا بارك" أمام أستون فيلا 3:28 دقيقة المؤتمر الصحافي لفريق الدحيل قبل مواجهة أولسان 4:22 دقيقة بايرن ميونيخ يحطّ الرحال في قطر