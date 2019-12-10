وقال تشافي خلال المؤتمر الصحافي عشية اللقاء "نعلم جيداً أن مهمتنا ستكون صعبة، ومع ذلك فنحن جاهزون للعب أمام أي فريق، وكرة القدم لا تعترف بأي حسابات مسبقة ونحن مطالبون بالقتال. سنخوض البطولة خطوة بخطوة".

وأضاف المتوج بكأس العالم 2010 مع إسبانيا "بداية البطولة دائماً صعبة، وكمدرب فالأمر يختلف بالنسبة لي كلاعب، حيث شاركت في البطولة مع ناد مختلف وأشعر بالشرف للمشاركة فيها كمدرب".

ورفض تشافي تغيير أسلوبه بعد تعرضه لبعض الانتقادات مؤكداً أن "السد يلعب بأسلوب واحد لا يغيره، ولدينا فلسفة نتبعها وفقا للمنافس".

وأوضح "لم تكن لدينا الفرصة الكافية للاستعداد لانشغال لاعبينا مع المنتخب القطري في كأس الخليج، وروزنامة الفيفا معروفة، ولا اتحدث عن أعذار، والدوليون العائدون جاهزون معنوياً وأيضاً بدنياً".

وعن طموحاته في البطولة ومواجهة ليفربول في نصف النهائي قال تشافي "أحلم بالمواصلة في تلك البطولة، والحديث عن مواجهة ليفربول أمر سابق لأوانه وكل ما نسعى إليه أولاً هو الفوز غداً ثم التفكير فيما هو قادم بعد ذلك".

وتوج تشافي مع برشلونة بكأس العالم للأندية 2009 و 2011 فضلاً عن خزانة هائلة من الألقاب مع الفريق الكاتالوني.

في المقابل يعول يانغين سبورت ومدربه فيليكس تاغاوا على مجموعة من اللاعبين الدوليين ذوي الخبرة، على رأسهم برتران كاي، أفضل لاعب في دوري أبطال أوقيانيا 2019، إلى جانب روي كايارا وسيدريك سانسو وروكي نيكان.

وسبق لفيليكس تاغاوا مدرب يانغين سبورت أن قال في تصريح سابق "أنتظر من فريقي أن يلعب دون خوف. لدينا لاعبون جيدون يميلون إلى اللعب باندفاع. سيكون من الضروري أن نلعب بكامل قوانا ووفق خصائصنا وأن نعتمد أسلوبنا المعتاد".

أضاف "لكن سيتعيّن علينا التركيز جيداً في الدفاع، لأن أقل خطأ في هذا المستوى يكلفك غالياً. وفي لقائنا ضد السد، يجب أن نكون حازمين للغاية من الناحية التكتيكية".