فراس بن أحمد – استاد جاسم بن حمد بنادي السد

وتحدث تشافي عن مواجهة مونتيري قائلاً: "نحن أمام مباراة مختلفة عن مواجهة الدور الأول، مونتيري فريق جيد يملك عناصر مميزة. فريق يلعب بشكل جيد بقيادة المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد والذي يقوم بعمل كبير هناك".

وأضاف: "هو فريق قوي دفاعياً وهجومياً، يجيدون التقاط الكرات الثانية كما أنهم يحذقون تنفيذ الكرات الثابتة مع وجود لاعبين يحدثون الفارق في كل وقت".

وأردف لاعب برشلونة السابق قائلاً: "الضغوطات تختلف عن المباراة الأولى، لسنا مرشحين للعبور لنصف النهائي، مونتيري هو المرشح على الورق لحجز بطاقة العبور، الضغط مسلط عليهم، لذلك قلت للاعبين استمتعوا والعبوا كرة القدم".

أما عن العامل البدني فقال تشافي: "لم نكن متوقعين أن تصل المباراة أمام يانغين الى الحصتين الاضافيتين، هذا ما جعلنا نغير طريقة تدريبنا. لن نقدم الاعذار الآن، فمونتيري عرف ساعات طويلة من السفر للوصول، لذلك علينا تحقيق الفوز وتقديم أفضل ما عندنا لأننا لا نملك ما نخسره في هذه المباراة".