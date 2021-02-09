تجربة فريدة عاشتها الجماهير في مدينة لوسيل القطرية February 9, 2021 13:46 1:29 دقيقة شهدت مدينة لوسيل القطرية، إقامة ما يشبه منطقة الجماهير، حيث وضعت شاشة عملاقة، أتاحت للكثيرين مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ والأهلي، من خلال البقاء في سياراتهم. تقارير إخبارية الأهلي المصري بايرن ميونيخ لوسيل كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة إدارة بوتافوغو تناشد المشجعين بدعم بناء الفريق 3:17 دقيقة بونو يشيد بتتويج أسود الأطلس بأمم إفريقيا للمحليين 1:29 دقيقة تجربة فريدة عاشتها الجماهير في مدينة لوسيل القطرية 3:44 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 3:11 دقيقة الملكي يسعى للحفاظ على وتيرة الانتصارات 3:30 دقيقة جماهير الأهلي فخورة بفريقها رغم الخسارة أمام بايرن 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:29 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:52 دقيقة ليكرز يتخطّى عقبة ثاندر بصعوبة 0:39 دقيقة نادال يبدّد الشكوك ويعبر إلى الدور الثاني