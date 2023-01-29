بعثة الأهلي تصل المغرب للمشاركة في مونديال الأندية من قبل beIN SPORTS January 29, 2023 14:26 1:05 دقيقة وصلت بعثة الأهلي المصري إلى مدينة طنجة المغربية فجر اليوم الأحد، تمهيداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي سيقص الأهلي شريط منافساتها يوم الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي. تقارير إخبارية الأهلي المصري كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة بعثة الأهلي تصل المغرب للمشاركة في مونديال الأندية 2:18 دقيقة سان جيرمان يرفع شعار الفوز عندما يواجه ضيفه رانس 0:53 دقيقة سابالينكا: "أحتاج لعدة أيام من أجل استيعاب إنجازي" 3:29 دقيقة قمة مرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسييداد 4:20 دقيقة وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه العاشر في أستراليا 6:43 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 2:10 دقيقة بوسطن سلتيكس يتفوق على ليكرز في مواجهة مثيرة 0:43 دقيقة تشلسي يتعاقد مع الظهير الفرنسي غوستو 0:41 دقيقة كريتشيكوفا وسينياكوفا تحافظان على لقب زوجي السيدات 4:14 دقيقة كاسيميرو يسجل ومانشستر يونايتد يتأهل للدور الخامس