بعثة أوكلاند سيتي تحط الرحال في المغرب من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 19:20 0:50 دقيقة حطت بعثة أوكلاند سيتي رحالها في المغرب، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية - المغرب ألفين واثنين وعشرين حيث سيخوض الفريق النيوزيلندي مباراة الافتتاح ضد الأهلي المصري. تقارير إخبارية أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية - المغرب 2022 -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة تقارير تؤكد انتقال أوناحي إلى مارسيليا 0:50 دقيقة بعثة أوكلاند سيتي تحط الرحال في المغرب 0:26 دقيقة باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه في الدوري الفرنسي 4:24 دقيقة المنتخب الجزائري يتجاوز عقبة كوت ديفوار بنجاح 0:32 دقيقة التونسي العيدوني ينتقل رسمياً إلى أونيون برلين 0:46 دقيقة برشلونة يجدد عقد لاعبه ماركوس ألونسو حتى عام 2024 0:41 دقيقة عمدة باريس تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس 2:46 دقيقة عروض قوية لحارس برشلونة تير شتيغن هذا الموسم 0:27 دقيقة تقارير: إيفرتون يقترب من التعاقد مع المدرب دايش 5:37 دقيقة السعادة تغمر دجوكوفيتش