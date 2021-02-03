أعرب مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن بالغ سعادته لتواجده في دولة قطر لخوض غمار مونديال الأندية.

وعبّر موسيماني عن إعجابه بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية الموجودة في دولة قطر.

وبشأن المواجهة العربية التي ستجمع الأهلي المصري بالدحيل القطري في الدور الثاني لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ غدا الأربعاء أبدى موسيماني احترامه الكبير لمنافسه.

وأكد الجنوب إفريقي أن فريقه يكنّ الاحترام لبطل الدوري القطري مشيراً إلى أن الأهلي سيبذل قصارى جهده لتحقيق العبور والمضي قدماً إلى أبعد حد ممكن في البطولة العالمية حيث قال: "سنواجه خصماً صعب المراس، نكن لهم كل الاحترام. نحن جاهزون لتقديم كل ما لدينا لبلوغ نصف النهائي".

بدوره أشاد حامي عرين الأهلي المصري وقائده محمد الشناوي بنادي الدحيل مؤكداً أن فريقه درس بشكل جيد بطل قطر.

وصرّح الحارس الدولي المصري "أنا سعيد جداً للتواجد في هذه البطولة، أي لاعب يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية. نعرف صعوبة المهمة أمام الدحيل الذي نكن له كل الاحترام".

وأضاف الشناوي "نريد أن نرسم الفرحة على وجوه جماهيرنا، نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الدحيل".