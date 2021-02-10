الشناوي: الأهلي ينشد الفوز بالميدالية البرونزية من قبل beIN SPORTS February 10, 2021 14:22 0:44 دقيقة أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن هدف الفريق هو العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير الأهلي. مقابلات كأس العالم للأندية الأهلي محمد الشناوي -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة سيزار منبهر بالتطورات الكبيرة التي حصلت في قطر 0:44 دقيقة مدرب بالميراس يؤكد عزم فريقه على الفوز بالبرونزية 0:44 دقيقة الشناوي: الأهلي ينشد الفوز بالميدالية البرونزية 1:15 دقيقة ماتشيرانو يثني على الإجراءات الخاصة بالتنظيم 1:22 دقيقة كاكا سعيد بالعودة التدريجية للجماهير 0:47 دقيقة موسيماني: ما فعله كهربا والشحات كان خطأً جماعياً 0:44 دقيقة نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست 2:47 دقيقة نتس يسقط مجدداً وجاز يواصل تألقه 3:17 دقيقة دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بشق الأنفس 0:43 دقيقة إيطاليا تستضيف مباراة أرسنال وبنفيكا