السد ينهي تحضيراته استعدادا لمباراته الافتتاحية December 11, 2019 12:08 1:33 دقيقة اختتم نادي السد القطري تحضيراته استعدادا لمباراته الافتتاحية بكأس العالم للأندية قطر 2019 والتي يقابل فيها يانغين من كاليدونيا الجديدة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة يانغين بطل أوقيانوسيا...الضيف المجهول ! 1:33 دقيقة السد ينهي تحضيراته استعدادا لمباراته الافتتاحية 11:51 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:30 دقيقة فان دايك: قبل المباراة كنا ندرك صعوبة المنافس 1:28 دقيقة كونتي: مؤسف ما حصل معنا ولكن علينا استعادة طاقتنا 0:23 دقيقة نابولي يقيل أنشيلوتي في خطوة مفاجئة 4:01 دقيقة ملخص مباراة أياكس وفالنسيا 3:42 دقيقة ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وبرشلونة 4:08 دقيقة ملخص وأهداف مباراة ليون ولايبزيغ