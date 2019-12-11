فراس بن أحمد

وسجل كل من الجزائري بغداد بونجاح (26) وعبد الكريم حسن (100) وبيدرو ميغيل (114) أهداف الفريق القطري فيما دوّن إيمي روين الهدف الوحيد للفريق القادم من أوقيانوسيا في الدقيقة 46.

وسيلاقي السد في الدوري الثاني فريق مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف.



مباراة السد ويانغين - الأهداف والتفاصيل

نهاية الحصة الاضافية الثانية والمباراة بوصول السد إلى الدور الثاني في مونديال الأندية عقب فوزه على يانغين (3-1)

114: بيدرو يسجل الهدف الثالث ويطلق رصاصة الرحمة على فريق يانغين

111: بغداد بونجاح يصوب وكرته تجد العارضة

110: تصويبة اللاعب علي أسد من داخل المنطقة كانت ضعيفة

انطلاق الحصة الاضافية الثانية

نهاية الفترة الاضافية الأولى

104: الهيدوس يضيع فرصة اضافة الهدف الثالث بعد انفراده بالحارس

100: عبد الكريم حسن يضيف الهدف الثاني للفريق الـ"سداوي"

96: عبد الكريم حسن يتوغل ويصوب بجانب الخشبات الثلاثة لفريق يانغين

بداية الفترة الاضافية الأولى

نهاية المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 1-1 والمرور إلى الوقتين الاضافيين

91: عفيف يضيع طريق الشباك بغرابة كبيرة

87: أكرم عفيف يواصل اضاعة فرص هز شباك الفريق القادم من كاليدونيا الجديدة.

84: رأسية أكرم عفيف يبعدها المدافع من قلب المرمى

79: تصويبة جوزيف أتالي كانت خطيرة على شباك سعد الشيب

68: عبد الكريم حسن يحاول فك شيفرة شباك يانغين بتصويبة أبعدها الحارس

66: في ليلة الـ"VAR"، الحكم يلغي هدف الهيدوس

63: السد يواصل البحث عن نفسه في المباراة

46: إيمي روين يدخل التاريخ بتسجيله هدف التعادل في شباك السد (1-1)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السد على يانغين 1-صفر

39: الحكم الجزائري مصطفى غربال يعود لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" لالغاء هدف أكرم عفيف

26: بغداد بونجاح يسجل أول أهداف البطولة بطريقة فنية جميلة (1-صفر)

26: الفريق القادم من كاليدونيا الجديدة يواصل تهديد مرمى السد بالهجمات المرتدة

19: ازدواجية "مميزة" من لاعب يانغين، إيمي روين، صدها حارس السد القطري.

13: الدولي الجزائري بغداد بونجاح يحاول من تسديدة كانت ضعيفة.

08: اللاعب جيفرسون داهيتي يتسلل إلى حصون السد ويصوب في الشباك الصغيرة للحارس سعد الشيب.

05: يحاول السد الوصول مبكراً لشباك الفريق القادم من قارة أوقيانوسيا بمواصلة الضغط عليه لارباكه واستغلال قلة خبرته.

مواجهة السد - يانغين: هي المباراة 124 في تاريخ كأس العالم للأندية

مباراة السد ويانغين يقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال يساعده مواطنه غوراري مقراني (مساعد ثاني) والمساعد الأول، المصري أحمد كمال.

بداية أول مباراة في كأس العالم للأندية - قطر 2019 على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

السد القطري - يانغين