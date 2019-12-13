وأشار البيان الذي نشره النادي القطري على موقعه الرسمي، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وهو ما جعل الجهاز الطبيّ بالنادي يقرر منحه راحة لثلاثة أسابيع.وكان الأنصاري قد طلب تغييره، بعد أن شعر بآلام خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه السد، ويانغين سبور، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية قطر ألفين وتسعة عشر.

