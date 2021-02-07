وافتتح ايدميلسون جونيور التسجيل لفريقه الدحيل 21، ثم عادل يون بيت غارام النتيجة 62، قبل أن يعيد محمد مونتاري التقدم لأصحاب الضيافة 66، ثم جاء هدف المعز علي ليحسم الأمور لمصلحة الدحيل 82.

وتقام البطولة بسعة جماهيرية محدودة وضمن بروتوكول صحي صارم لعدم تفشي فيروس كورونا، وقد شهدت انسحاب ممثل أوقيانيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب قيود كورونا في بلاده.

وكان الدحيل خرج بصعوبة من الدور السابق أمام الأهلي المصري بعد الهزيمة 1-0، ليتأهل بطل أفريقيا لملاقاة بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي غداً الاثنين.

وفشل بطل القارة الصفراء أولسان بالوصول إلى نصف النهائي بالخسارة أمام تيغريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف 1-2 الخميس.

وفرض الدحيل سيطرة كبيرة على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفاً مبكراً عبر البلجيكي ادميلسون جونيور (4)، بيد أن الحكمة البرازيلية إدينا ألفيس التي تعتبر أول سيدة تقود مباراة للرجال في مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألغت الهدف بعد راية من المساعدة الثانية الأرجنتيتية ماريانا دي ألميدا، علماً بأن الطاقم يضم المساعدة البرازيلية نيوزا باك.

وواصل الدحيل هجومه الضاغط الذي أثمر عن هدف سبق سجله إدميلسون بعد تسديدة متقنة من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى لمرمى حارس أولسان (21).

ورغم ردة الفعل التي أظهرها الفريق الكوري الجنوبي مطلع الشوط الثاني، ما مكن أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا يون بيت-غرام من تسجيل هدف التعادل (62)، غير أن الدحيل استعاد الأسبقية سريعاً عندما قدم البرازيلي دودو تمريرة رائعة للبديل محمّد مونتاري لاعب المنتخب القطري السابق، أطلقها قوية مسجلاً الهدف الثاني (66).

وأضاف الدولي القطري المعز علي الهدف الثالث (82) بعد عمل فردي رائع وانفراده بالحارس، مؤكداً فوز فريقه الذي عوض بعضاً من خيبة أمل الخروج من ربع النهائي في الظهور الأول لبطل الدوري القطري في المونديال.





