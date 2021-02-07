الدحيل من أجل إنهاء المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ في المركز الخامس من قبل beIN SPORTS February 7, 2021 11:29 1:59 دقيقة يسعى فريق الدحيل القطري لإنهاء غمار مشاركته في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™في المركز الخامس عندما يواجه اليوم الأحد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. تقارير إخبارية كأس العالم للأندية أولسان هيونداي الدحيل القطري كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة غينيا ثالثة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 5:14 دقيقة مانشستر يونايتد يهدر الفوز أمام إيفرتون 3:13 دقيقة فوز رابع توالياً لليون يمنحه الصدارة مؤقتاً 0:50 دقيقة نيوكاسل يهزم ساوثهامبتون بـ9 لاعبين 0:25 دقيقة مصطفى محمد يقود غلطة سراي لتخطي غريمه فنربهتشة 3:24 دقيقة يوفنتوس يحسم معركته أمام روما 3:56 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب هويسكا بفضل ثنائية فاران 3:36 دقيقة أرسنال يتعثر في "فيلا بارك" أمام أستون فيلا 3:28 دقيقة المؤتمر الصحافي لفريق الدحيل قبل مواجهة أولسان 4:22 دقيقة بايرن ميونيخ يحطّ الرحال في قطر