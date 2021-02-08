الأهلي يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي من قبل beIN SPORTS February 8, 2021 11:37 1:52 دقيقة يصطدم الأهلي المصري ببايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الاثنين في قمة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™. وسيسعى بطل دوري أبطال إفريقيا لتحقيق إنجاز تاريخي بالعبور للمشهد الختامي رغم صعوبة المهمة. تقارير إخبارية الأهلي المصري بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الشناوي ونوير 1:52 دقيقة الأهلي يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي 1:28 دقيقة نوير: مواجهة الأهلي لن تكون سهلة 4:30 دقيقة برشلونة يتجاوز ريال بيتيس في ليلة تألق ميسي 3:11 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا 1:29 دقيقة المغرب يظفر بلقب أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2:59 دقيقة تشيلسي يواصل عروضه الجيدة 0:49 دقيقة إبراهيموفيتش: "عملي هو إحراز الأهداف" 3:00 دقيقة جينياك: الأسطورة هو الفريق 3:00 دقيقة أمواج تيغريس المكسيكي تُغرق بالميراس البرازيلي