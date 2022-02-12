وضرب الأهلي بقوة منذ الدقائق الأولى من اللقاء فتقدم بهدفين عن طريق المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقتين 8 و17 ثم سجل أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 64 سجل عمرو السولية الهدف الرابع من تسديدة أرضية زاحفة.

وكان الأهلي قد أحرز الميدالية البرونزية في مونديال الأندية الذي أقيم العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح (3-2).

يذكر أنّ الهلال أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات البرازيلي ماثيوس بيريرا (14) ومحمد كنو (28) لنيلهما البطاقة الحمراء.