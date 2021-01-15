واعتبر الدحيل القطري متأهلاً للدور الثاني مباشرة عقب انسحاب أوكلاند وقرار فيفا بعدم تعويض الفريق النيوزلندي بفريق آخر.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "أبلغ أوكلاند سيتي فيفا اليوم أنّه في ضوء جائحة كوفيد_19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™.

وتابع فيفا: "على الرغم من التواصل المنتظم بين الاتحاد الدولي والنادي والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أنّ متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

وأوضح فيفا أنه سينّفذ بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين.

وذكر فيفا أنّ منافسات كأس العالم للأندية ستنبقى بين الفرق المتأهلة والمعلن عنها مسبقاً "الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيغريس، إضافة للفائز بنهائي ليبرتادوريس"، مشيراً إلى أنّ الجولة الأولى لن تقام وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية في التاسع عشر من الشهر الحالي.