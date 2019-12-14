أنطونيو محمد: "كنا نعرف صعوبة المباراة" من قبل beIN SPORTS December 14, 2019 20:42 1:09 دقيقة اعترف الأرجنتيني أنطونيو محمد، مدرب فريق مونتيري المكسيكي، بأنه كان على يقين بأن المباراة ستكون صعبة أمام السد القطري. -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة فونيس: "حلمنا بمواجهة ليفربول" 1:24 دقيقة الهيدوس: "قدمنا مباراة جيدة لكن .." 1:16 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الأفضل" 1:09 دقيقة أنطونيو محمد: "كنا نعرف صعوبة المباراة" 3:56 دقيقة السد يفشل في بلوغ نصف النهائي بخسارته من مونتيري 3:35 دقيقة بورنموث يلدغ تشيلسي 2:34 دقيقة ليستر سيتي يسقط في فخ نوريتش 4:59 دقيقة كوتينيو يستعرض بهاتريك وبايرن يصحو بسداسية 4:59 دقيقة بايرن ميونيخ 6 فيردر بريمن 1 1:18 دقيقة سالم الدوسري: "قدمنا مباراة بأخطاء قليلة"