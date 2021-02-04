آخر الأخبار قبل بداية منافسات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ من قبل beIN SPORTS February 4, 2021 14:17 6:44 دقيقة تعرف على آخر الأخبار قبل بداية منافسات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ اليوم الخميس. تقارير إخبارية الأهلي المصري تيغريس المكسيكي أولسان هيونداي الدحيل القطري كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستقام في موعدها 6:44 دقيقة آخر الأخبار قبل بداية منافسات مونديال الأندية 0:36 دقيقة إصابة دمبيلي مهاجم أتلتيكو مدريد بـ"كوفيد-19" 2:57 دقيقة مواجهة "لندنية" خالصة بين توتنهام وتشيلسي 3:16 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تيغريس وأولسان هيونداي 2:17 دقيقة إجراءات مميزة للحفاظ على سلامة الجماهير 2:42 دقيقة الأهلي المصري من أجل مواصلة كتابة التاريخ 1:58 دقيقة الدحيل يسجل اسمه في سجلات "الموندياليتو" 3:05 دقيقة سقوط مفاجئ لليفربول أمام برايتون 4:15 دقيقة باريس سان جيرمان يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى نيم