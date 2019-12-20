لوتشيسكو يريد المركز الثالث ويعرف خطورة المنافس

أكد المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو الجمعة أن فريقه الهلال السعودي بطل آسيا يحتاج الى الصبر وتفادي الأخطاء ضد منافسه مونتيري المكسيكي، عندما يلتقيان السبت في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في الدوحة.

وسيخوض مونتيري المباراة بتشكيلة تخلو من العديد من الأساسيين، بعد عودة ثمانية من لاعبيه إلى بلادهم تحضيرا لاستئناف ختام مباريات الدوري المحلي الأسبوع المقبل، وذلك بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال.

وقال المدرب الروماني الذي قاد الهلال إلى لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم "علينا أن نكون صبورين ونتعامل مع الكرة بشكل جيد (...) إلى أن نجد المساحة" لاختراق صفوف الفريق المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

أضاف " نحن نريد ذلك (المركز الثالث) ونعلم أن فريق مونتيري المكسيكي منظم جداً (...) يفضل أن يركز على الدفاع لكن لديه أيضاً قدرات جيدة في الهجوم"، معتبراً أنه من "الفرق الذي اذا لم تنتبه لها وأعطيتها كرة سهلة قرب المنطقة، ستتحول إلى فرصة خطرة ضدك".

وخسر الهلال في نصف النهائي أمام فلامينغو البرازيلي 1-3، في مباراة كان الأفضل فيها خلال الشوط الأول وأنهاه متقدماً بهدف نظيف. وجاءت هذه الخسارة بعد فوز الفريق السعودي في الدور الثاني على الترجي التونسي بطل إفريقيا بهدف نظيف.

في المقابل، خسر مونتيري بصعوبة أمام ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا في نصف النهائي 1-2 بهدف في الوقت بدل الضائع، بعدما كان قد تخطى السد القطري المضيف 3-2 في الدور الثاني.

واعتبر لوتشيسكو أنه "في مشاركتنا الأولى في هذه البطولة أظهرنا أداء جيدا وثقة وكرة قدم جيدة (...) في نصف النهائي واجهنا أحد أفضل الفرق في أميركا الجنوبية، الفريق يمثل البرازيل، أبطال العالم خمس مرات، والبلاد التي قدمت للعالم العديد من لاعبي المستوى الأول".

أضاف "في الاجمال أداؤنا أفضل من المتوقع، أفضل مما توقع عالم كرة القدم. علينا الاستفادة من الثقة في هذه البطولة لتحسين ذهنيتنا".

وتابع "نتمنى أن نلعب مباراة جيدة تتماشى في الأداء مع المباراتين السابقتين"، معتبراً أن الفارق بين الطرفين سيكون مرتبطا بعوامل عدة منها جاهزية اللاعبين البدنية وحضورهم على أرض الملعب "والجانب الآخر ربما الأكثر أهمية هي الرغبة والإرادة في تحقيق الفوز".

أضاف "نحن معتادون على السيطرة على المباريات وخلق فرص مهمة، لكن في مباراة الغد سيكون الوضع صعبا"ً، مؤكدا على ضرورة مبادرة فريقه الى رد فعل سريع بحال خسر الكرة " لأن مونتيري يتمتع بسرعة كبيرة ولاعبين ماهرين".

من جهته رأى سالم الدوسري الذي سجل الهدف الوحيد في مرمى فلامينغو، إن المباراة الأخيرة كانت الحظوظ فيها "50-50، وفي هذه المباريات أقل الأخطاء تكلفنا كثيراً"، مضيفاً "لعبنا مباراة جيدة ونحن ضمن أفضل أربعة فرق في العالم حالياً".

وشدد على أن طموح الفريق "لم يكن المركز الثالث، لكن هذه هي كرة القدم (...) أخطاء بسيطة كلفتنا الكثير".



مونتيري جاهز رغم النقص

من جهته، عمد مدرب مونتيري أنطونيو محمد الى إعادة عدد من لاعبيه الأساسيين إلى بلادهم للتعافي بشكل جيد قبل استئناف ختام مرحلة الذهاب في الدوري المكسيكي في 27 من الحالي ضد كلوب أميركا.

وأوضح محمد "جاهزون لمباراة الغد والقرار الذي اتخذناه بعودة اللاعبين الى بلادهم (...) هو لمصلحة الفريق"، مشدداً على ان هذه الخطوة لا تنتقص من قيمة مباراة المركز الثالث "فهي هامة وكل من سيلعب هو من لاعبي مونتيري (...) لا نريد التقليل من شأن اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة الغد. كل الذين يشاركون معنا هم من ضمن التشكيلة" التي جاءت الى قطر في الأساس لخوض النسخة الـ16 من مونديال الأندية.

وتابع "الآن يجب أن نفكر بالقادم والنتيجة الجيدة هي ما نسعى إليه (...) نعلم من هو الهلال"، متوقعاً أن تكون "مباراة صعبة للغاية بالنسبة إلى الجميع لكن سنحاول الفوز بها".



