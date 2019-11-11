كلوب عن السعي للقب أول في مونديال الأندية: صعب ومثير للاهتمام

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، بعد فوزه على بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي 3-1 في مباراة القمة بينهما الأحد في المرحلة الثانية عشرة على ملعب أنفيلد.

وتستضيف قطر مونديال الأندية في الفترة الممتدة بين 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل و22 منه، حيث سيسعى الفريق الإنكليزي (الذي يبدأ المشاركة من نصف النهائي)، لحصد هذا اللقب الغائب عن خزائنه، علماً بأنّه خسر في المباراة النهائية لنسخة 2005 أمام ساو باولو البرازيلي.

وفي حديث إلى الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر الإثنين، قال كلوب رداً على سؤال عن احتمال أن يصبح أول مدرب يقود ليفربول إلى لقب مونديال الأندية، "لم أفكر بذلك أبداً".

وتابع: "أنا لست شخصاً يتوّجب عليه أن يكون أول من يحط على سطح القمر أو أول من يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية، لكن عندما سنكون هناك، سنحاول (الفوز باللقب) بكل ما لدينا".

وتابع: "الجزء المثير للاهتمام والصعب أيضاً هو أننا سنواجه فرقاً من قارات أخرى، وهذا ما لا نقوم به دائماً، سنلاقي ربما فريقاً من المكسيك، أو آخر من البرازيل، وستكون مباراة صعبة بلا شك".

وأضاف: "ليست لدينا معلومات كثيرة حتى الآن، لكن بحلول موعد (البطولة) ستكون لدينا بالتأكيد، وسيكون الأمر مثيراً للاهتمام وصعباً".

ويبقى مانشستر يونايتد الفريق الإنكليزي الوحيد المتوج باللقب (2008).



وأكد كلوب أنّه لا يشعر "بأيّ ضغط" في السعي للقب، بل "أراها بمثابة فرصة مطلقة لأنك لن تحصل مراراً على فرصة المنافسة (على اللقب)".

وأضاف "عندما نذهب إلى هناك، سنكون مستعدين ونتطلع قدماً لذلك".

وأوضح الألماني الذي يشرف على ليفربول منذ العام 2015، أنّ التحدي سيكون مواجهة فرق لا يلتقيها أو يتابع مبارياتها بشكل دوري "لذلك لا أعرف الكثير عنها، أعرف العديد من اللاعبين الآتين من دولها، لذا من الواضح أنها ستكون على أعلى مستوى".

وشدّد "نحن لسنا ريال مدريد، نحن نأتي من وضع مختلف، لا نعتبر الأمر (إحراز اللقب) مسلَّماً به، على الإطلاق، لكن عندما نذهب نريد الفوز".