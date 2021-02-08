كاكا تابع سوبر بول من قطر وجوليو سيزار حضر خيبة بالميراس

وبحسب القصص "الستوري" التي وضعها كاكا في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت، أبدى نجم ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم سعادته بمشاهدة "سوبر بول" من قطر إضافة لنشره لقصة أخرى عن حالة الطقس في الدولة التي تستضيف كأس العالم 2022.

ويملك كاكا أكثر من 17 مليون متابع عبر حسابه على إنستغرام وقد يكون تواجده في قطر مرتبطاً ببطولة "كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ التي ستختتم الخميس المقبل.

ومن جهة أخرى قطع مواطنه خوليو سيزار (41 عاماً) وحارس إنتر الإيطالي الأسطوري الشك باليقين في مسألة أحد أسباب تواجده في قطر من خلال نشره بحسابه الرسمي على إنستغرام "قصة" لملعب المدينة التعليمية الذي احتضن مباراة بالميراس البرازيلي وتيغريس المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وفاجأ تيغريس منافسه بالميراس حين غلبه بهدف وحرمه من التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي المصري مع بايرن ميونيخ الألماني.

وباتت قطر وجهة للعديد من نجوم الرياضة حول العالم بسبب التطور الكبير الذي تشهده على جميع الأصعدة.

