تحديد موعد بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات

وأُتخذ قرار نقل منافسات مونديال الأندية منذ تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي من اليابان التي كانت ستستضيف النهائيات في كانون الأول/ديسمبر، إلا أنّ الإتحاد الدولي للعبة لم يحدد مواعيد جدول مباريات البطولة بين الأندية السبعة المشاركة، من ضمنها البلد المضيف وأبطال كل قارة.



وستُحدد القرعة الّتي تقام مساء الإثنين في زوريخ السويسرية، المباريات الثماني لهذه المسابقة في مرحلة انتقالية كاملة حيث كان من المفترض رفع عدد الأندية إلى 24 فريقًا هذا العام، قبل أن يرخي فيروس كورونا والإجراءت الصحية الصارمة بتداعياتهما على خطط "فيفا".



ومن بين الأندية المشاركة تشيلسي الانكليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا، بالميراس البرازيلي الذي احتفظ أخيراً بلقبه بطلاً لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، مونتيري المكسيكي، والأهلي المصري.



كما يشارك نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، إلى جانب الجزيرة الإماراتي المضيف وأوكلاند النيوزيلندي.



استضافت قطر النسخة السابقة في بداية العام، وأحرز لقبها بايرن ميونيخ الألماني، حيث كان من المفترض أن تقام في كانون الأوّل/ديسمبر 2020 قبل أن يتم تأجيلها لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.



