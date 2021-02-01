الشحات يحلم بمواجهة بايرن والشناوي لمقارعة الكبار

ويلتقي الأهلي في الدور الثاني مع الدحيل القطري المضيف والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي الاثنين المقبل بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وقال الشحات في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (فيفا) "تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها. بالطبع بايرن ميونيخ فريق قوي ولديه العديد من النجوم. أحب أن أقابل (توماس) مولر فأنا معجب به كثيراً وأحب أسلوب لعبه".

وكان الشحات (29 عاماً) وصل مع ناديه السابق العين الإماراتي إلى نهائي نسخة 2018 حيث خسر أمام ريال مدريد الاسباني، وذلك بعد إقصائه ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي بركلات الترجيح "أفضل ذكرى بالنسبة لي كانت بلوغ النهائي واللعب ضد ريال مدريد، إنه شيء لا أستطيع نسيانه وأتمنى أن أفعل الشيء نفسه مع الأهلي هذا العام وآمل أن نتمكن من الفوز باللقب".

وعن خصمه في مستهل مشاركته، يقول "الدحيل فريق قوي ولديه لاعبون جيدون. نحن نستعد جيداً لهم لأننا نحترمهم وأنا متأكد من أنهم يحترموننا أيضاً. سيلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم وفي بلدهم. لقد أعددنا لهم بشكل جيد للغاية، ونعرف جميع اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم. الجهاز الفني واللاعبون يعرفون ما يمكن توقعه. آمل أن نتمكن من هزيمتهم والمضي قدماً".

ويمكن للأهلي أن يحظى بدعم جالية مصرية كبيرة في الدوحة، ما دفع الشحات إلى وصفها "جماهير الأهلي رائعة، يحبون الفوز ويحبون دائمًا رؤية لاعبين جيدين وأسلوب لعب جيد. هم أيضًا يطمحون لرؤية الكثير من الأهداف والفوز بالألقاب".

وأضاف أن "مشجعي الأهلي ليسوا فقط في مصر ولكنهم في كل مكان في العالم العربي. كان الملعب سيمتلئ بجماهير الأهلي لو أتيحت لهم الفرصة. آمل أن يتمكنوا دائماً من دعمنا وتحفيزنا كما جرت عليه العادة".

أما زميله الحارس الشناوي فيخوض مونديال الأندية بعدما دافع عن مرمى منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 عندما خرج من دور المجموعات "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتخطى المباراة الأولى أمام الدحيل لأنها لن تكون مواجهة سهلة".

وتمنى الشناوي (33 عاماً) الوقوف في وجه حارس بايرن العملاق الدولي مانويل نوير "بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير، وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه".

ويأمل الأهلي، ثالث نسخة 2006، أن يصبح أول ناد إفريقي يحرز لقب المسابقة.

تابع الشناوي "بالنسبة لي طموحي هو أن نفوز باللقب، وهو الأمر الذي يعني أننا يجب أن نكون مثل قلب رجل واحد وأن نتكاتف سوياً من أجل أن نكون أبطالاً للعالم".