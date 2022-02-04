الإصابة تحرم تشيلسي من خدمات جيمس في مونديال الأندية

ويغيب جيمس عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع برايتون 1-1 في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويسافر تشيلسي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى أبو ظبي بعد مواجهة ضيفه بليموث السبت في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، على أن يخوض دور الأربعة في كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل مع الهلال السعودي بطل آسيا أو الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الكأس المحلية "ريس لم ينضم إلى تدريبات الفريق حتى الآن، لذا فهو غير جاهز في نهاية هذا الأسبوع. لن يسافر معنا إلى أبو ظبي لأنه لم يعد إلى التدريبات".

وأضاف أنه يتمتع بالخبرة الكافية التي تمنعه من "الإفراط بالثقة" لتحديد موعد عودة اللاعب.

وأوضح "أكد التشخيص على الفور أنها إصابة كبيرة، ومن هناك نحتاج إلى التحلي بالصبر. إنه تمزق عضلي، إنها دائما إصابة صعبة وهو لاعب قوي جدا بدنيا".

وتابع "وللأسف أصيب بعد ذلك بالانفلونزا وكانت تلك نكسة في الأيام القليلة الماضية في عملية عودته إلى الفريق".

ويغيب أيضا روبن لوفتوس-تشيك عن مباراة السبت بسبب الإصابة، بينما يغيب الأميركي كريستيان بوليسيتش والبرازيلي تياغو سيلفا بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

