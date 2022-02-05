الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

وفرض محمد هاني نفسه نجماً للقاء بتوقيعه لهدف التأهل في الدقيقة (53).

وسيواجه الأهلي في نصف النهائي بطل كأس ليبرتادوريس بالميراس يوم الثلاثاء المقبل.

وافتقد الأهلي لاعبيه الدوليين المرتبطين مع منتخب مصر الذي يواجه السنغال الأحد في نهائي أمم إفريقيا، على غرار الحارس الدولي محمد الشناوي المصاب راهناً وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم العائد من الإعارة لفيوتشر، ومحمد شريف إضافة إلى أكرم توفيق (أصيب في الرباط الصليبي في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا).

كما غاب عن الأهلي مدافعه المغربي بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وانضم لاعب الوسط عمار حمدي إلى قائمة الغائبين بعد قطع في الرباط الصليبي في التدريبات لدى وصول البعثة إلى أبو ظبي، وكان قبلها أصيب الجنوب إفريقي بيرسي تاو في لقاء سموحة بكأس الرابطة المصرية.

لكن في المقابل، عاد الظهير التونسي علي معلول ولاعب الوسط المالي أليو ديانغ عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في نهائيات "كان 2021"، وقاده مدرّبه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد تعافيه من فيروس كورونا.