وبهذه المناسبة، يتحدث السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، عن أهم المحطات والتحديات، التي واجهت قطر منذ الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم وإلى يومنا هذا، ويسترجع مشاعر الفوز بالتنظيم، واللحظات الأخيرة قبل سحب البطاقة الشهيرة التي حملت اسم قطر 2022.

الخاطر يتطرق في حديثه إلى سير العمل وبناء الملاعب، والبطولات التي استضافتها الدولة منذ 9 سنوات ومازالت تستضيفها، ويؤكد أن قطر ترحب بالجميع في كل البطولات، بما فيها طبعاً مونديال 2022 الذي سيقام لأول مرة في المنطقة العربية.