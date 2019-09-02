إطلاق شعار بطولة كأس العالم قطر 2022 بث مباشر

إطلاق شعار مونديال قطر 2022

يترقب عالم كرة القدم بأسره اللحظة التي تطلق فيها صافرة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر، بعد ثلاث سنوات ونيف ولكن حتى ذلك الوقت كل ما يتعلق بهذه البطولة الآسرة هو محط اهتمام متابعي كرة القدم حول العالم.

ولعل اللحظة التي ستعلن فيها اللجنة العليا للمشاريع والإرث من قلب العاصمة القطرية الدوحة شعار المونديال هي واحدة من اللحظات التاريخية في سجل البطولة التي كتبت أول كلمة فيه يوم سحب جوسيب بلاتر رئيس الفيفا السابق اسم قطر كأول دول عربية وخليجية ستنظم أهم حدث رياضي في العالم.

إطلاق شعار مونديال قطر 2022 سيأتيكم يوم الثلاثاء مساء، وفي تمام الساعة 20:22 بتوقيت مكة المكرمة سيرى الجميع الشعار المنتظر.

وستكون beIN SPORTS مواكبة لهذا الحدث الهام عبر القناة الإخبارية والقناة المفتوحة وقنوات من HD1 لغاية HD7 إضافة لـ HD11 وHD13.